خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم عن 8 محافظات.. اعرف المواعيد والأماكن

يجري اليوم الجمعة فصل التيار الكهربائي داخل 8 محافظات لصيانة مغذيات الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين، على أن يتم التبديل بين المدن بخطة الصيانة، وذلك في الفترة من 9 صباحًا إلى فترة الظهيرة.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر مواعيد وأماكن قطع التيار الكهربائي، وهي كما يلي:

قطع التيار الكهربائي بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية قطع التيار الكهربائي بمدينة بنها لمدة اليوم الجمعة وذلك للصيانة الدورية بعدة مناطق منها: الشديه وكفر مناقر ومساكن السلام والمنشيه والحرس الوطني ومنشيه النور وعزبة الميتنى والطريق القبلى ومساكن طابا وطريق الزقازيق و عزبة مطاوع، وذلك بداية من الساعة 7صباحا حتى الساعة 10صباحا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم بشمال الدلتا

كما صرحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي اليوم الجمعة عن 3 محافظات تابعين لها هي كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، وذلك للصيانة ويتم الفصل بداية من الساعة 9صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي اليوم بثلاث محافظات شمال الدلتا

ومن المقرر قطع الكهرباء اليوم بمحافظة الدقهلية بمدن الستامونى ودكرنس والمطرية والجمالية، وميت عمر ونبروه وتمى التمديد.

بينما يفصل التيار الكهربائي بمحاقظة دمياط بمدن كفر البطيخ والزرقا وعزبة البرج والقرى التابعة لهم، ويتاثر بقطع الكهرباء المدرسة الثانوية وعزبة 7 وعزبة عطا الله.

و بمحاقظة كفر الشيخ أماكن قطع الكهرباء اليوم بمدينة الرياض والحامول ومطوبس، وقرى شمال دسوق وقري غرب كفر الشيخ

مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم بسوهاج

وأفادت محافظة سوهاج بفصل الكهرباء اليوم بمركز طهطا وحي الكوثر وذلك للصيانة الدورية، حيث يتم فصل التيار الكهربائى بمركز طهطا عن نجع حمد وبنى حرب والجبيرات وأبوخرص وتوابعها ويستمر فصل التيار الكهربائي 5 أيام من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرًا.

كما تقطع الكهرباء عن حي الكوثر اليوم الجمعة بمناطق البنوك والخدمات الأولى والثانية والثالثة وإسكان الشباب، وذلك للصيانة الدورية بمحطات الكهرباء.