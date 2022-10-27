تأجيل حفل جورج وسوف بالإسكندرية بسبب «ظروف خارجة عن إرادته»

أعلنت الشركة المنظمة، تأجيل حفل الفنان جورج وسوف، والذي كان من المُقرر إحياؤه يوم السبت المُقبل الموافق 29 أكتوبر، وذلك بشكلٍ مفاجئ دون إبداء أسباب أو تفاصيل التأجيل.

الشركة المنظمة: نسعى دائمًا أن نكون على قدر الثقة

وأصدرت الشركة المنظمة، بيانًا صحفيًا، قالت فيه: «جمهور سلطان الطرب جورج وسوف، دائمًا وأبدًا، هدفنا إسعادكم ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا وإرادة السلطان، تم تأجيل الحفل المقرر في 29 أكتوبر، ليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر، ونسعى دائمًا أن نكون على قدر الثقة لجمهورنا العظيم وبانتظار حفلة العمر».

جورج وسوف يتصدر محركات البحث بعد ظهوره مع إسعاد يونس

وكان الفنان جورج وسوف، تصدر محركات البحث، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المُقبلة، فور ظهوره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة خاصة من برنامجها «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض عبر قناة دي إم سي.

جورج وسوف يتحدث عن حقيقة اعتزاله الغناء

وتطرق جورج وسوف، خلال الحلقة، إلى قضايا عدة، خاصة بحياته الفنية والشخصية، لا سيما ما تردد عن نيته الاعتزال، مؤكدًا أنه لم يُفكر في هذا الأمر إطلاقًا، إذ قال: «طول ما ربنا مديني وقد ما ربنا يديني هفضل أدي وكل اللي بيديه ليا ربنا، بيديه ليا عشان حبايبي».