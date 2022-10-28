مدحت صالح يبدأ فقرته بـ«الموسيقى العربية» على نغمات «برمي السلام على بلدنا»

صعد الفنان الكبير مدحت صالح، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على نغمات أغنيته الوطنية الشهيرة «برمي السلام على بلدنا».

ومن المقرر أن يشدو مدحت صالح، خلال حفله في مهرجان الموسيقى، بـ16 أغنية بين القديم والحديث، وبعدد من أغنياته الوطنية.

ومن بين الأغنيات التي من المقرر أن يشدو بها مدحت صالح، خلال الحفل، «حبيبي يا عاشق» و«فوق الشوك» و«رمش عينه» و«نورتي قلبي» و«على الحلوة» و«النور مكانه في القلوب» و«أي دمعة حزن» و«ابن مصر».

وكان الحفل بدأ اليوم، بفقرة غنائية متميزة للفنانة اللبنانية ديانا حداد، التي قدمت نحو 12 أغنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.