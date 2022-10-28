بدء التصويت الإلكتروني في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022

بدأت، الساعة التاسعة صباحا، عملية التصويت الإلكتروني لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022، وجرى فتح اللجان أمام أعضاء الجمعية العمومية، بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وبدأ الوفديون في التوافد على مقر حزب الوفد، منذ دقائق للمشاركة في انتخابات الهيئة العليا للحزب، التي بلغ عدد مرشحيها 141 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 17 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

انتخابات حزب الوفد بنظام التصويت الإلكتروني

وتُجرى الانتخابات بنظام التصويت الإلكترونية، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تابع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، سير الإجراءات المتعلقة بانتخابات الهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أن الانتخابات ستظهر بمظهر يليق بتاريخ وسمعة حزب الوفد العريق.

انتخابات حزب الوفد

واجتمعت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفى، لوضع الضوابط النهائية لعملية الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني، بحضور المستشار محمد ربيع والمستشار جعفر عبدالرحمن والمستشار محمد عبدالمعطي والمستشار أحمد صديق أعضاء اللجنة.

وأشار المستشار حافظ عباس، إلى أنه يتطلع إلى أن تكون انتخابات الوفد محل إشادة من الجميع وأن يكون هناك تعاونا من أعضاء الجمعية العمومية لخروج الانتخابات بشكل الذي يليق بحزب الوفد.