انخفاض مبيعات التجزئة في السويد للشهر الخامس على التوالي

انخفضت مبيعات التجزئة في السويد بنسبة 5.9% على أساس سنوي في سبتمبر من عام 2022، بعد تراجع بنسبة 5.4% خلال الشهر الماضي، وانخفضت المبيعات لكل من السلع المعمرة بنسبة -8.1% والمواد الاستهلاكية -2.4% على أساس شهري، وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4%، وهي نفس الوتيرة في أغسطس، مع انخفاض مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0.1%.

الناتج المحلي الإجمالي السويدي ينمو بشكل غير متوقع

وشهد الربع الثالث من العام الجاري معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسويد، حيث توسع الاقتصاد السويدي بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2022، متجاوزًا توقعات السوق بانخفاض 0.1%، حسبما أظهرت التقديرات الأولية.

انتعاش الناتج المحلي الإجمالي السويدي في سبتمبر

ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع بنسبة 1.4% معدلة بالزيادة في الفترة السابقة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ونما الاقتصاد بنسبة 2.6% في الربع الثالث، وانتعش الناتج المحلي الإجمالي السويدي في سبتمبر بعد الانخفاض في أغسطس، جنبًا إلى جنب مع الأرقام القوية لشهر يوليو، وساهم هذا في النمو خلال الربع الثالث ككل.

تقييم الشركات للمبيعات خلال الأشهر الأخيرة

ووفقا لما أعلنه المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية، فإن الثقة الاقتصادية في السويد تراجعت بقدر أكبر في سبتمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، حيث انخفض مؤشر الاتجاه الاقتصادي ليصل إلى 6.8 نقطة في سبتمبر، بدلا من 8.9 في الشهر الماضي، ويرجع الانخفاض الحاد إلى التوقعات الأكثر تشاؤما بشأن أحجام المبيعات في المستقبل، وتقييم الشركات للمبيعات خلال الأشهر الأخيرة.