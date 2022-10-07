موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات.. وباقي الفروض

كشفت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-10-2022، ومن بينها موعد صلاة الجمعة.

وتستعرض «الوطن» وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة اليوم الجمعة 7-10-2022 موعد صلاة الجمعة وباقي الصلوات استمراراً للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

حددت الهيئة المصرية للمساحة موعد صلاة الجمعة اليوم، في محافظتي القاهرة والجيزة عند الساعة 11:43 صباحاً، وفي محافظة الإسكندرية عند الساعة 11:48 صباحاً، وفي محافظة الغربية عند الساعة 11:44 صباحاً، وفي محافظة الشرقية عند الساعة 11:42 صباحاً، وفي محافظة الدقهلية عند الساعة 11:42 صباحاً، وفي محافظة بني سويف عند الساعة 11:43 صباحاً، وفي محافظة أسيوط عند الساعة 11:43 صباحاً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر الساعة 3:3 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:33 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:51 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان العصر الساعة 3:4 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:52 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان العصر الساعة 3:8 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:38 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:56 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان العصر الساعة 3:2 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:32 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:50 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان العصر الساعة 3:2 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:33 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:50 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف

موعد أذان العصر الساعة 3:4 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:35 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:51 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان العصر الساعة 3:5 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:35 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:50 مساء.