الحكومة تنفي إلغاء أعمال السنة في صفوف النقل للعام الدراسي الحالي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023.

وقال المركز في بيان صادر عنه منذ قليل: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن».

وأضاف المركز أنه سيجري تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بواقع 20 درجة تتمثل في 5 درجات سلوك، و5 درجات مواظبة على الحضور، و10 درجات اختبار قصير، مُشيرا إلى أنه سيجري إعداد الاختبار القصير من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون الاختبار على مستوى المدرسة، حرصاً على تحقيق معايير العدالة.

وأوضح أنه سيجري كذلك عقد اختبارين خلال الفصل الدراسي الأول، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بينهما، على أن يكون أول اختبار في أكتوبر الجاري، والاختبار الثاني في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.