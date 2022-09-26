«س وج».. كل ما تريد معرفته عن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد

أثار إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق درجات أعمال السنة على الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2023، المقرر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل، تساؤلات أولياء الأمور عن تفاصيل القرار، وسط مخاوف من إجبار الطلاب على الدخول في مجموعات تقوية لأعمال السنة.

تفاصيل تطبيق قرار أعمال السنة في العام الدراسي الجديد

وفى السطور التالية، نقدم كل ما تريد معرفته عن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد، بحسب ما أكدته مصادر في وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن».

المراحل التي يطبق عليها أعمال السنة في العام الدراسي الجديد ؟

تطبق درجات أعمال السنة في العام الدراسي الجديد على صفوف النقل بدءًا من الصف السادس الابتدائي.

ما الفئات المستثناة من تطبيق درجات أعمال السنة؟

الاستثناء الوحيد سيكون لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، فلن يطبق عليهما أعمال السنة، لأن هؤلاء الطلاب لديهم مهام أدائية، وهذه تضاف إلى مجموع الطالب، وسيتم التعامل معها وكأنها أعمال السنة.

ما مصير درجات أعمال السنة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؟

تطبق بالفعل على الصفين الأول والثاني الثانوي العام، باعتبارها من صفوف النقل، حيث تنقسم على 80% من الدرجات، و20% من الدرجات سيجري توزيعها على أعمال السنة.

كم عدد درجات أعمال السنة في العام الدراسي الجديد؟

تقسم درجات أعمال السنة على صفوف النقل، بواقع 5% من الدرجات للسلوك، و5% للمواظبة، و10% للامتحان الشهري.

من سيقيم سلوك الطلاب داخل الفصول ويحدد الدرجات؟

درجات السلوك ستكون بناءً على تقييم جميع معلمي الفصل أما درجات الحضور ستكون بناء على سجلات الحضور والغياب .

من المسؤول عن وضع الامتحانات الشهرية بعد تطبيق أعمال السنة؟

موجه المادة هو من يضع الامتحان الشهري، وبالتالي المعلم لن يتحكم في درجات أعمال السنة، ومن المقرر عقد امتحانين كل شهرين في الترم الواحد، كل منهما بـ10 درجات، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى في الامتحان الشهري.