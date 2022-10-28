«الهضبة والجسمي» يشاركان في ختام احتفالية العلاقات المصرية الإماراتية

استمرت الاحتفالات بمرور 50 عام على العلاقات بين مصر والإمارات، التي بدأت فعاليتها أول أمس، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور العديد من الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة.

الفقرات الفنية

وشهد اليوم الأول، فقرات فنية لأغاني أم كلثوم بالإضافة إلى فقرة غنائية للمطربة ريهام عبد الحكيم وسط حضور ملفت للفنانين والشخصيات العامة ومنهم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والفنانة إلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي.

حفل عمرو دياب وحسين الجسمي

وتختتم الفعاليات اليوم بحفل ضخم في منطقة الأهرامات بالجيزة يحييها عمرو دياب وحسين الجسمي والمقرر أن يغني عدد من الأغاني الوطنية المصرية والإماراتية ومن بينها «تسلم إيديك»، «بحبك وحشتيني»، «بشرة خير»، وغيرها من الأغاني.

حفلات عمرو دياب

ويستعد عمرو دياب في الوقت الحالي لحفله بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتم فتح باب حجز التذاكر مساء أمس الخميس، كما يستعد لحفل افتتاح كأس العالم وبالتحديد يوم 24 نوفمبر المقبل في مجمع لوسيل للرماية بقطر.

أما حسين الجسمي فمن المقرر أن يُحيي حفلا يوم 4 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض مع كل من أسيل همام وعايض يوسف.