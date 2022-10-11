شيرين تكشف كواليس مصالحتها عمرو دياب وعدد من النجوم: اتعلمت منكم الغناء

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن عودتها لأصحابها، معتبرة أنها كانت تتنفس أصدقاءها، «دول نفسي وحياتي ورجعت أتنفس تاني أصحابي» وضربت المثل بما كتبته عن الفنان عمرو دياب، مضيفة «حسيت إني عايزة أقوله انت حلو».

شيرين: مفيش حد يلوم حد على حاجة خصوصا وأنا سهرانة في حفلة خاصة

وكشفت شيرين عبدالوهاب خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» كواليس أزمتها مع الفنان عمرو دياب، مضيفة «مفيش حد يلوم حد على حاجة خاصة وأنا سهرانة في حفلة خاصة ولا مصورة ولا تذاع لايف وكلنا في البيت بنهزر مع بعضنا وده مش معناه إن أنا مش بحترمه ولا بحترم مشواره الفني، وبرضه إيهاب توفيق لما طلع ولامني عايزة أقول له إني اتعلمت الغناء على صوتكم انتوا اتعلمت الغناء وأحلى وقت في الوسط الفني هو إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري ومصطفى قمر وسميرة سعيدة».

اللي علمني الطبخ طارق مدكور

وأثنت شيرين عبدالوهاب على سميرة سعيد والمطربة أنغام «أنا أكتر واحدة بتطبخ فيهم كويس وأنا اللي علمني الطبخ طارق مدكور»، وأثنت على علاقتها بالفنانة نوال الزغبي، مضيفة «نوال الزغبي أيقونة الجمال وست بتحب الحياة ونوال كانت دايما بتبعت لي على السوشيال ميديا نداءات وانا مكنتش برد ومش عارفة اقول ايه».