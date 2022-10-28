تشييع جثماني شخصين من ضحايا الغرق بسوهاج.. «4 في أسرة واحدة ماتوا ورا بعض»

شيع المئات من أهالي مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، جثة شاب وطفل لقي مصرعهما غرقا، وسط حالة من الحزن بعد مصرع 3 أشقاء ونجل عمومتهم وخطيب إحدى فتيات العائلة.

غرق 4 أشخاص من عائلة واحدة

وقال محمد عبد الله، طالب جامعي، يقيم بذات الناحية، وأحد شهود العيان، إن الواقعة جاءت أثناء تواجد الـ4 ضحايا برفقة والدتهم على حافة نهر النيل لغسيل البطاطين، جرفت المياه «أ. ح»، 19 عامًا، من شاطئ النيل، وأرادت شقيقتها «ن. ح»، 17 عامًا، إنقاذ شقيقتها فاختل توازنها وسقطت أيضا في المياه، وحاول «ح. ر»، 24، عامًا، نجل عمهما وخطيب إحداهما، إنقاذهما ولم يتمكن من ذلك، فسقط معهم في عمق النهر، كما حاول الطفل «ا. ح»، 13 عامًا، سحبهم فلم يتمكن وغرق معهم.

فيما أوضح أحد شهود العيان ويقيم بناحية نجع العرب في قرية البلابيش بحري، أن والدة الضحايا ألقت بنفسها داخل النيل لإنقاذ أبنائها، وكادت أن تغرق ولكن تم إنقاذها وانتشالها بواسطة الأهالي.

العثور على جثتين من الضحايا

وتمكنت عناصر الإنقاذ النهري من العثور على جثتين وانتشالهما من مياه نهر النيل بسوهاج، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثتين بمساعدة الأهالي والغواصين المتطوعين.

وكان اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من غرفة النجدة يفيد بغرق 4 أشخاص في بنهر النيل دائرة مركز دار السلام، وانتقل إلى موقع البلاغ كل من مأمور وضباط مركز شرطة دار السلام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.