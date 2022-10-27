انتشال جثمان أحد ضحايا الغرق في سوهاج.. «كان بيغسل البطاطين مع أهل خطيبته»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب «حمادة رفعت»، أحد ضحايا الغرق في نهر النيل بقرية البلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وجار البحث عن جثامين خطيبته «آية حمادة» وشقيقيها «إسلام حمادة»، و«نسرين حمادة».

وجرى إنقاذ والدة خطيبته «عفت محمد» قبل الغرق بنهر النيل.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ بغرق 4 أشخاص بنهر النيل بقرية البلابيش بمحافظة سوهاج، لينتقل لموقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وبالانتقال لموقع الحادث تبين غرق فتاة وأشقائها الاثنين وخطيبها بينما تم إنقاذ والدتها.

غسل البطاطين استعدادا للشتاء

وقال إسلام عبدالله، أحد أهالي القرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن أفراد الأسرة لقوا مصرعهم غرقًا أثناء قيام الأسرة بغسل البطاطين بنهر النيل، استعدادا لفصل الشتاء بمساعدة خطيب نجلتهم، ليدفع العريس حياته ثمنا لمساعدة الأسرة.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال باقي الجثث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.