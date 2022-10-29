حظك اليوم برج السرطان السبت 29-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان خيالي بدرجة كبيرة، فهو لا يعتمد على المنطق في أغلب الأحيان، إلى جانب أنه شخص مزاجي وقد يتحول للنقيض في نفس الوقت، ومن أبرز عيوب مولود برج السرطان التصرفات السلبية في بعض الأمور.

مواصفات برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان أن لديه حساسية شديدة في التعامل مع المواقف المختلفة تجعله يتأثر بالمواقف التافهة، فهو من الأبراج القمرية ويعتبر القمر من العناصر الفلكية التي تتحكم في برج السرطان مما يجعله شخص عاطفي.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء عن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة قد يتسبب في انخفاض طاقتك، وعليك أن تنظم جهودك وتجعلها تكون في المكان الصحيح لها، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للانعزال قليلا، لذا عليك أن تتصرف بحكمة بعيدًا عن أي استفزاز قد يحدث، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان اليوم.