«القليوبية» تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن التلاعب في أسعار السلع

أعلنت محافظة القليوبية تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات التلاعب بأسعار السلع ونقصها في الأسواق، وذلك للتعامل الفوري وشن الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين، عبر أرقام الهاتف 0133212466 و013321217 بجانب رقم واتس 01119992624.

حملات لمتابعة الأسواق بالقليوبية

في السياق ذاته، أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تعليماته لمديرية التموين ومجالس المدن، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق وأماكن بيع وتوزيع السلع الغذائية للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة، وعدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار، وأيضا الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

وأكد محافظ القليوبية أنه يتم متابعة الأسواق والأسعار بشكل مستمر، محذرا مستغلي الأزمات من التعرض للمسائلة القانونية.

خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات

وكانت «القليوبية» أعلنت عن تخصيص عدة أرقام هاتفية للإبلاغ عن أي مخالفات، وكذلك للإبلاغ عن أي مشكلات ناجمة عن تقلبات الطقس والأمطار، والحالة الطارئة بشكل عام، وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي، و0133222979 أرضي، و01555573040 - 01119992624 واتس آب.