محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مدخل بنها الجنوبي ويوجه بإزالة الإشغالات

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة، بهدف دفع الأعمال وتذليل كافة المعوقات لنهو المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع، بالإضافة إلى متابعة أعمال تحسين مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المُشاة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر العام.

مشروع تطوير شارع ومحور فريد ندا ببنها

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال الرفع المساحي بمدخل بنها الجنوبي ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها، تمهيدًا لكشط طبقة الأسفلت المُتهالكة وإزالة الأرصفة على الجانبين والجزيرة الوسطى بداية الأسبوع المُقبل، ومن ثم البدء بتطوير مدخل بنها الجنوبي بطابع حضاري يُظهر معالم المحافظة.

يُذكر أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية أمام مديرية الطرق على الجانبين، والانتهاء من الأرصفة على الجانبين وتغطيتها ببلاط الإنترلوك، والجزيرة الوسطى وأحواض الزرع، تمهيدًا لرصف المنطقة بالطبقة السطحية.

تحسين مستوى النظافة في مدن القليوبية

وتفقد «الهجان» أعمال تحسين مستوى النظافة العامة بمحور الخصوص بداية من نزلة الدائري وحتى ميدان المطرية، مشددًا على استمرار رفع الأتربة ومخلفات الأسفلت بجوار الحملة الميكانيكية لمدينة الخصوص، مع ضرورة وضع حاويات للقمامة وتسوية الطريق بجوار مساكن الأمل، ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها، ورفع أكوام القمامة من أماكن تجمعها وتطهيرها بجميع مناطق المدينة، علاوة على ضرورة العمل بنظام الورديات والنوبتجيات وتكثيف الأعمال خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى إزالة أي إشغالات على أرصفة المُشاة التي تتسبب في إعاقة حركة المارة وتشوه المظهر الحضاري.

كما تابع «الهجان» أعمال إنشاء 64 باكية تابعة لمدينة الخصوص بجوار مستشفى زهراء الرحمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشائها لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المدينة.

واستكمل المحافظ، جولته بالمرور على حي شرق شبرا الخيمة بداية من شارع الكابلات بحي شرق وشارع شركات البترول، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، موجهًا بمواصلة رفع الأتربة على جانبي الطريق وإزالة أي تجمعا للقمامة على امتداد الطريق، ورفع أي أكشاك بمحيط المنطقة تعمل بدون ترخيص، مُصدراً تعليماته برفع تروسكل شاي متواجد بشارع شركات البترول، ومصادرة الكراسي والترابيزات المستخدمة في نشاطه المُخالف، مع التشديد بالمتابعة لعدم عودة مثل هذه الإشغالات مرة أخرى.

ووجه «الهجان» رؤساء المراكز المُدن والأحياء بالتواجد الميداني لمتابعة وتحسين مستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إشغال الطريق، مُشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة من خلال مضاعفة الأعمال وبذل مزيدًا من الجهد على مدار اليوم، وذلك حرصاً على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، مع استمرار إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية أو الفرعية ومحيط المستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، والمتابعة الدورية لعدم العودة لإشغال الطريق العام.