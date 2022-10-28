وصول خالد النبوي وأحمد داوود لمسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على بهاء طاهر

وصل منذ قليل، الفنانان خالد النبوي وأحمد داوود، لمسجد الشرطة في الشيخ زايد، لصلاة الجنازة على الروائي الراحل بهاء طاهر، الذي غيبه الموت مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 87 عاما، غذ تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة.

ونعى عدد كبير من الفنانين، الروائي الراحل، وكتب مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي: «فقدنا واحدا من كبار الأدباء المصريين والعرب، غاصت أعماله في قلوب وعقول الشخصية المصرية، سعدنا في العدل جروب بتقديم روايته واحة الغروب، في عمل درامي كبير.. رحم الله أديبنا الكبير بهاء طاهر».

خالد النبوي ينعى بهاء طاهر

ويذكر أن خالد النبوي عمل مع الروائي بهاء طاهر، في مسلسل «واحة الغروب»، ونعاه مساء أمس، بكلمات حزينة، إذ كتب: «هتوحشني قوي يا أستاذ بهاء طاهر، أين هي براءة العمر الأول، عندما كانت الأشياء سهلة وبسيطة، وطمأنينة النفس تأتي دون تعب ولا تعقيد؟ الله يرحمك.. محمود عبدالظاهر.. واحة الغروب.