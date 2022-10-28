العثور على جثة فتاة من ضحايا الغرق في سوهاج.. واستمرار البحث عن شقيقتها

عثرت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، على جثة «آية حمادة»، طالبة بالصف الثاني الثانوي، بمركز دار السلام، وذلك بعد غرقها أمس في نهر النيل بقرية البلابيش بسوهاج، رفقة شقيقتها «شيرين» وخطيبها «حمادة رفعت» وشقيقها الصغير الطفل «إسلام»، وتم انتشال جثمان خطيب شقيقتها أمس، فيما تم صباحا انتشال جثمان شقيقها «إسلام»، ويجري البحث عن جثمان شقيقتها «شيرين».

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد غرق 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء وطفل، وإنقاذ الأم «عفت. م» بقرية البلابيش بمركز دار السلام، وذلك أثناء غسيل الأسرة للبطاطين استعدادا لفصل الشتاء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار البحث عن جثة الفتاة الأخيرة.