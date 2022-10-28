ضبط عاطلين متهمين بسرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من صاحب شركة مقيم بمحافظة قنا، بأنه عقب قيامه بركن سيارة نجله، بجوار أحد المولات التجارية بدائرة القسم، ولدى عودته، اكتشف كسر الزجاج الخاص بالسيارة، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الرئيسي في واقعة سرقة السيارات، حال استقلاله السيارة المسروقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الزجاج» بالاشتراك مع عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، وجرى بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقر بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه بحوزة المتهم الثاني، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر باستئجار السيارة المضبوطة بحوزته لاستخدامها في ارتكاب وقائع مماثلة، وأنه أنفق المبلغ المالي من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.