ضبط عصابة سرقة «التكاتك» بأسلوب توصيل الأسلاك وإعادة المسروقات لأصحابها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر، بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مركبة «التوك توك» ملكه، حال توقفها أمام العقار سكنه، كشفت التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، عن مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة اثنين منهم (سلاح ناري- عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها وعاترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وأقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، كما أقر آخر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين بعض القضايا، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات «التوك توك» بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة أخرى.

وجرى بإرشادهم ضبط كل مركبات «التوك توك» المستولى عليها، بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكنهم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.