انتشال جثة طالب بعد 4 أيام من غرقه في النيل بالدقهلية

عثر أهالي قرية كفر الطويلة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة طالب غرق في نهر النيل فرع دمياط منذ 4 أيام، في المنطقة الواقعة بين قريتي «أويش الحجر - كفر العرب»، وظلت قوات الإنقاذ النهري تبحث عن الجثمان، خاصة بعدما جرفه تيار المياه إلى مسافة بعيدة حتى وصلت الجثة إلى قرية كفر الطويلة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

غرق طالب من المعدية في نهر النيل

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي بغرق طالب يدعى محمد عاطف السيد السوداني، طالب بالجامعة العمالية قسم التكنولوجيا، إثر سقوطه من المعدية الواصلة بين قريتي «أويش الحجر - كفر العرب».

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وبدأت في البحث عن جثة الطالب وبمساعدة بعض الأهالي، إلا أنه مرت 4 أيام من البحث عنه دون جدوى.

العثور على جثة طالب بعد 4 أيام

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، اليوم الجمعة، من أهالي قرية الطويلة دائرة المركز بالعثور على جثة غريق، وبالبحث تبينت أنها جثة الطالب الغارق في مياه نهر النيل منذ 4 أيام، وفي ملابسه كارنيه الجامعة وبطاقة الرقم القومي التي تدل على هويته.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.