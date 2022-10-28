ضبط مواد مخدرة بقيمة مليون جنيه في حملات بالجيزة والمنيا

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع بالاشتراك مع مديريتي أمن الجيزة والمنيا نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وإدارتهم بؤرتين إجراميتين، مُتخذين من دائرة مركزي شرطة كرداسة بالجيزة ومطاي بالمنيا، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط أحد العناصر الإجرامية ونجله

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكنت القوات من ضبط أحد العناصر الإجرامية، ونجله، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو وفرد خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

القبض على 8 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو هيروين

كما تم ضبط 8 أشخاص حال تواجدهم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزتهم 19 أسطوانة من مخدر الهيروين تزن 4,750 كيلو جرام وكمية من مخدر الأيس وبندقية خرطوش وفرد محلي الصنع و2 طبنجة و23 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتليسكوب ومبلغ مالي و4 هاتف محمول.

وأسفرت الجهود أيضًا عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، وبحوزته 30 طربة من مخدر الحشيش تزن 3 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ، وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ، وبحوزته (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,100٫000 جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.