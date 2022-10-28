استعدادات «الصرف الصحي» بالقاهرة لموسم الشتاء.. انتشار سيارات شفط الأمطار

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه جرى الاستعداد مبكرًا لموسم الشتاء، من خلال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة المحطات منذ شهر أغسطس الماضي، ويجري التنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية والانتشار السريع والمبكر لمعدات الشركة في ميادين وشوارع القاهرة.

التعامل الفوري مع الأمطار

وجرى التعامل الفوري مع موجة الأمطار التي تعرضت لها القاهرة مؤخرًا، وسحب مياه الأمطار بمناطق متفرقة، حيث شهدت مناطق صلاح سالم والأزهر وشبرا الخيمة وغيرها سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة.

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة، تواصل رفع درجة الاستعداد وأيضًا تجهيز وإعداد المعدات والسيارات وخطة الانتشار، للتعامل مع أي طارئ أو أمطار ونشر سيارات الشفط والنافوري، والشركة تخدم نحو 20 مليون مواطن بالقاهرة.

وأشار إلى أنه يجري تحديث منظومة الصرف الصحي باستمرار واستكمال خطة التطويرلاستيعاب الزيادة السكانية والاستعداد لموسم الشتاء، إذ جرى تطهير بالوعات تصريف المياه بمختلف الأحياء، وأيضًا 25 نفقًا على مستوى القاهرة، يجري متابعتها ومراجعة عمل المعدات ومحطات الصرف، واتخاذ ما يلزم تجاه أي منطقة متوقع تعرضها لسقوط الأمطار.

الاستعداد لموسم الأمطار

وأوضح أن الشركة تنسق مع الجهات الأخرى استعدادا لموسم الأمطار، نظرا لأن شبكة الصرف لا تستطيع استيعاب مياه الأمطار الكثيفة دفعة واحدة في وقت قصير، إنما في حالة وجود أمطار متوسطة، علمًا بأن الشبكة تستوعب مياه الصرف والأمطار معا، وفي حالة هطول أمطار غزيرة يجري التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن بعض المواقع المتضررة، والعمل بشكل فوري على تسيير حركة السير.