ضبط موظفة بالدقهلية بتهمة غسـل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفة بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية لقيامها باستغلال موقعها وطبيعة عملها الوظيفي المشار إليه وتحقيقها كسباً غير مشروع وتكوينها ثروة لا تتناسب مع طبيعة عملها وملاءتها المالية.

شراء الأراضي والعقارات والسيارات

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن السيدة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء بعض الأراضي والعقارات والسيارات وإيداعها بعض من الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 9 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.