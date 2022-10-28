حالة الطقس غدًا.. غائم جزئيا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الغد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا على أن يكون الطقس لطيف إلى مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا

ومتوقع أن يكون طقس الغد غائم جزئيًا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى و30% على الوجه البحري، ويكون الطقس غائم مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، فضلا عن شبورة مائية صباحا على مختلف المناطق.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 26 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 27 - 20

مطروح 25- 16

السلوم 24 - 16

سيوة 27- 14

العريش 27 - 20

رفح 26 - 19

الطور 28- 21

كاترين 22- 13

رأس سدر 27- 19

نخل 26- 15

طابا 27- 20

نويبع 29- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 31 - 22

مرسى علم 29- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 28- 17

أسيوط 29- 17

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 32- 19

أسوان 33- 19

الوادي الجديد 31- 16

أبو سمبل 30- 20

أبو رماد 30 - 23

رأس حدربة 27 - 24