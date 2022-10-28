حالة الطقس اليوم في محافظات الصعيد: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات الصعيد، موضحة أنه مائل للحرارة نهارا بمنطقة شمال الصعيد، حار بجنوب الصعيد، مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، مع انخفاض فرص سقوط أمطار وعدم نشاط للرياح.

درجات الحرارة بمحافظات صعيد مصر

وتسجل درجات الحرارة بمحافظات شمال الصعيد 27 للعظمى و19 للصغرى، و33 درجة للعظمى بمحافظات جنوب الصعيد، و19 للصغرى.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عدم وجود نشاط للرياح بمحافظات صعيد مصر اليوم الجمعة، وانخفاض نسبة تساقط الأمطار أو انعدامها، مع وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية بمحافظتي بني سويف والفيوم خلال ساعات الصباح.

وشهدت عدد من محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال الأيام الماضية، موجة من الطقس غير المستقر وتساقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، في ظل وجود للرياح والبرق والرعد على فترات متقطعة.

استعدادات محافظات الصعيد للتعامل مع الأمطار

ورفعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الصعيد درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوطها، ضمن إجراءات التعامل مع موسم تساقط الأمطار في فصل الشتاء.