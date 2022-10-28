الأرصاد: استقرار في حالة الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأعوام الخمسة الماضية شهدت ظواهر جوية عنيفة وغير معتادة في فصلي الخريف والشتاء، تمثلت في عدم استقرار الأحوال الجوية وتساقط كميات أكبر من الأمطار.

ولفتت غانم، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا في الحالة الجوية، واستمرار انخفاض درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ظواهر جوية عنيفة بسبب التغيرات المناخية

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «عنف الظواهر الجوية أصبح أمرا معتادا بسبب التغيرات المناخية، وبخاصة في فصلي الخريف والشتاء وبدايات فصل الربيع».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «التغيرات المناخية تؤثر على الظواهر الجوية ودرجات الحرارة، حيث بدأنا نشهد تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، وأصبح هناك تباين كبير في حالة الطقس بين النهار والليل».

وأكملت: «في هذه الأيام أصبحنا نشهد تباينا في درجات الحرارة وهو ما اعتدنا عليه في الخريف، ففي النهار يكون الطقس دافئا أو مائلا للحرارة، وفي فترات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة، ويحدث اختلاف كبير بين درجات الحرارة في فترة النهار والليل، وأحيانا سيصل هذا الاختلاف في الأيام المقبلة إلى 12 درجة مئوية».

نصيحة بارتداء جاكت خفيف في الصباح الباكر والليل المتأخر

ونصحت بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي للتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة، لافتةً إلى أنه في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل إلى 18 و19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وأحيانا تصل في بعض المناطق من شمال الصعيد إلى 16 درجة مئوية، ويحبذ ارتداء جاكت خفيف في تلك الفترات.