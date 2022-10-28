ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

نتائج الحملة الأمنية

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

- ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة، وجاءت المضبوطات كما يلي: «كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، وجرى ضبطها بحوزة 35 متهما، ويمتلك 13 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 7 آلاف و642 حكما قضائيا متنوعًا.

- ضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

ويأتي ذلك، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.