حبس 33 عاطلا بتهمة الترويج للمخدرات وحيازة أسلحة نارية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز الخانكة بحبس 7 عاطلين 4 أيام لقيامهم بتشكيل عصابة للاتجار في المخدرات بالقليوبية، بدائرة المركز وحبس 26 تاجر مخدرات ضبطوا في حملات أمنية دائرة مراكز وأقسام المديرية، وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعتين.

وكانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من ضبط عصابة يتزعمها 7 أشخاص لهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم بالاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء والنارية بالخانكة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة الهيروين والآيس وأسلحة نارية بندقية (آلية و3 فرد خرطوش).

ضبط عصابة مخدرات بالخانكة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز بقيام تشكيل عصابي باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وجرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وضبط التشكيل العصابي، بحوزتهم كمية من كيلو هيرويين مخدر و150 جرام أيس و4 أسلحة نارية ومبلغ مالي، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تفاصيل حملة ضبط عصابات المخدرات بالقليوبية

في سياق متصل، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 26 تاجر مخدرات ضبطوا في حملة أمنية بأقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وتحريز المضبوطات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 10 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والكوكايين".

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

من جانبه، قال المحامي أحمد عبدالسلام في تصريحات لـ«الوطن»، إن عقوبة الاتجار في المخدرات تتدرج من السجن إلى الإعدام وفق قانون العقوبات الذي نص على أن عقوبة حيازة وشراء ونقل وتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا تكون مابين السجن والإعدام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.