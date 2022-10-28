تفاصيل ضبط أكتر من 40 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية أكثر من 40 طن أرز قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وتفصيلا شنت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة و مفتشي الإدارة حملات لمنع احتكار الأرز.

ضبط كمية كبيرة من الأرز قبل بيعها في السوق السوداء

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي: محضر رقم 8671 جنح صان الحجر ضد «ع.ح.ع»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبو عمر لعدم توريد 2 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة، إضافة إلى محضر رقم 3872 جنح صان الحجر ضد «ا.ع.ب»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبو عمر لعدم توريد 2 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

إضافة إلى تحرير محضر رقم 3563 جنح منشأة أبو عمر ضد «ع.إ.ع»، صاحب أرض زراعية لعدم توريد 9 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة، ومحضر رقم 3563 جنح منشأة أبو عمر ضد «م.أ.ع»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبو عمر لعدم توريد عدد طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة، ومحضر رقم 3564 جنح منشأة أبو عمر ضد «م.إ.ع»، صاحب أرض زراعية بجمعية منشأة أبو عمر لعدم توريد 3 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشون والصوامع للتأكد من توريد القمح المحلي لصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.