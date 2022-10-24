ضبط أطنان من أرز الشعير والذرة في الشرقية قبل بيعها في السوق السوداء

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشون والصوامع للتأكد من توريد القمح المحلي لصوامع والشون المخصصة.

وقامت إدارة تموين العاشر برئاسة محمود عبد الرحمن مدير الإدارة، بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع الأرز الأبيض وجرى تحرير محاضر للمخالفين، جاءت على النحو التالي:

تحرير محضر بيع أرز أزيد من السعر الرسمي

محضر ضد أحد أصحاب مخازن تعبئة وتغليف المواد الغذائية لقيامه بعرض وبيع أرز أبيض بسعر أزيد من السعر الرسمي، والتحفظ على 100 باكته أزر أبيض بكل باكت 10 كيلوجرامات معبأة بإجمالي وزن 1 طن أرز أبيض على ذمة المحضر طبقاً للقرار الوزاري رقم 66 لسنه 2022.

وتحرر محضرًا ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات والبسكويت لوجود خامات مجهوله المصدر، والتحفظ على عدد 10 شيكارات مجروش ذره زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 500 كيلو مجروش ذرة مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

ضبط سيارة نقل محملة بأرز الشعير

ورصدت إدارة تموين منيا القمح برئاسة علي عبد المحسن مدير الإدارة، برصد سيارة نصف نقل بناحية المحمدية، محملة أرز شعير وتوريد نصف طن أرز شعير، ورصد سيارة نصف نقل محملة بالأرز الشعير بناحية كفر موسى جاويش، وتوريد كمية مقدارها 1.5 طن لشونة مينا القمح، واصطحبت الحملة جرار زراعي محمل أرز شعير وتوريد كميه مقدارها واحد طن بشونة منيا القمح الجديدة.

وحررت الحملة 3 محاضر جنح حيال مزارعين امتنعوا عن تويد الأرز الشعير، وجرى التحفظ على كمية قدرها 5540 كيلو جراما.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة محمد العيوطي مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على طريق كفر يوسف سلامة/ ميت أبو علي، وتلاحظ تواجد وجود فرشة الأرز الشعير، وعليه توجهت الحملة نحو الفرش واطلعت على الحيازات الخاصة بالمزارع وجرى أخذ إقرار كتابي بتوريد كمية من الأرز الشعير مقدارها 10 أطنان خلال 48 ساعة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الأرز.

تحرير محاضر ضد مزارعين تلاعبوا بالأرز

وفي أثناء المرور بناحية طحلة/ بردين، جرى ضبط سيارة محملة بكمية من الأرز الشعير، وأخذ إقرار كتابي على المواطن "م ع م"، بتوريد كميه مقدارها 12 طن أرز شعير خلال 48 ساعه وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الأرز.

وحررت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة محاضر وبياناتها كالآتي:

- محضر رقم 18520 جنح الحسينية، ضد "ع. أ .ع.ب"، صاحب أرض زراعية بجمعية الحسينية أول لعدم توريد 2 طن أرز شعير لحساب الهيئة العامة للسلع التموينة، تنفيذاً للقرار الوزاري 109 لسنه 2022.

- محضر رقم 18521 جنح الحسينية ضد "ع .م .ش. ع" صاحب أرض زراعية بجمعية الحسينية أول؛ لعدم توريد 3 أطنان أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

- محضر رقم 18520 جنح ضد "ا س ع ب"، صاحب أرض زراعية بجمعية الحسينية أول؛ لعدم توريد 2.5 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة، تنفيذاً للقرار الوزاري 109 لسنه 2022 الخاص بشأن توريد الأرز الشعير.

- رصد سيارة جامبو محمله بالأرز الشعير وإصطحابها إلى مضرب العمده وتوريد الكمية المحملة وهي 9 أطنان و325 كيلو أرز شعير بموجب الحيازة الزراعية.

- رصد سيارة جامبو محمله بالأرز الشعير وإصطحابها إلى مضرب النيل وتوريد كمية قدرها 7 أطنان و250 كيلو أرز شعير بموجب الحيازة الزراعية، وسيارة نصف نقل محملة بالأرز الشعير وإصطحابها إلى مضرب وادي النيل وتوريد كمية قدرها 2 طن و545 كيلو أرز شعير بموجب الحيازة الزراعية، وسيارة محملة بالأرز الشعير، وإصحابها إلى مضرب العمدة، وتوريد كمية قدرها 2 طن و965 كيلو أرز شعير بموجب الحيازة الزراعية.

وبذلك يكون جملة ما جرى توريده لحساب هيئة السلع التموينية 7.5 طن أرز شعيرعلى ذمة المحضر؛ لحين تصرف النيابة العامة بشأنها، وتوريد 2 طن و460 كيلو جراما لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة بموجب الحيازات الزراعية.

وقامت مديرية تموين الشرقية بحمله تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام إدارة الرقابة التموينية، وأسفرت عن ضبط المخالفات الآتية:

- محضر رقم 8155 لسنة 2022 ضد "أ ح أ" صاحب محل لتجارة المواد الغذائية دون ترخيص، بناحية بندر مشتول السوق، إذ تم التحفظ على 200 شيكارة أرز أبيض بإجمالي 5 أطنان أرز أبيض وقيامه بالبيع بأزيد من السعر.