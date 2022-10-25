تفاصيل العثور على جثة شخص بحلمية الزيتون.. جهود لكشف غموض الجريمة

عثر الأهالى فى منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة على جثة شخص فى مدخل إحدى العقارات بالمنطقة، وعلى الفور تم إبلاغ رجال الشرطة، ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل العثور على جثة أحد الأشخاص

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة بالقاهرة من الأهالى يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص فى مدخل أحد العقارات، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على شخص مهشم الرأس ملقى فى مدخل أحد العقارات بمنطقة الحلمية الجديدة وتبين أنه فى العقد الخامس من عمره ويرتدى كامل ملابسه.

تفريغ كاميرات المراقبة

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة وأمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات فى الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط العقار الذى شهد الواقعة وسؤال شهود العيان والجيران حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة ويجري رجال الشرطة تحريات مكثفة فى الواقعة.