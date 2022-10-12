مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في أوسيم

لقي شخص مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد من معبر غير شرعي بمزلقان «لعبة بشتيل»، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتمّ إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية، عندما ورد إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم يفيد تلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة باصطدام قطار بشخص ووفاته بمزلقان «لعبة بشتيل».

المتوفي عبر من معبر غير شرعي

وبالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء سير قطار قادم من القاهرة اتجاه البحيرة بمكان البلاغ اصطدم بأحد الأشخاص 43 سنة، أثناء عبوره من معبر غير شرعي مما أدى الى وفاته.

وشهد كلًا من صاحب معرض سيارات 35 سنة، وبائع فاكهة 43 سنة، وأيدا ما جاء بفحص الحادث ولم يتهما أحًدًا بشيء، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.