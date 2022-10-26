العثور على جثة نقاش أعلى دائري صفط اللبن بالجيزة.. مريض بالضغط والسكري

شهد دائري صفط اللبن، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، واقعة مأساوية إذ جرى العثور على جثة موظف أعلى مطلع دائري صفط اللبن- دائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

بلاغ بالواقعة إلى مديرية أمن الجيزة

ووفقًا للتحريات التي أشرف عليها اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فإن الشخص المتوفى يعمل نقاشًا، ويبلغ من العمر 59 سنة، ومقيم في دائرة مرکز أوسيم، وكان متوفيًا خلف سيارة ومعه كافة متعلقاته (هاتف محمول، محفظة بها مبلغ ألف جنيه).

وبمناظرة الجثة بمعرفة الأجهزة المختصة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية عليها.

نجل المتوفى يدلي بأقواله أمام جهات التحقيق

باستدعاء نجل المتوفى، ويبلغ من العمر 27 سنة، ويعمل موظفًا ومقيم بذات عنوان المتوفى، قرر أن والده كان يعاني من مرض الضغط والسكري، وأقر بأنه لا يشتبه في وفاته جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.