غلق باب التصويت الإلكتروني في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلنت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، بالتنسيق مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفى، انتهاء الموعد الرسمي للتصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022.

وأكد رئيس اللجنة الإبقاء على أعضاء الجمعية العمومية الموجودين داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم الفرز وإعلان النتيجة النهائية فور الانتهاء من التصويت.

يمامة: الانتخابات حرة تليق بالوفد أعرق الأحزاب السياسية في مصر

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحزب له تاريخ عريق في الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات حرة تليق بمصر وبحزب الوفد باعتباره أعرق الأحزاب السياسية في مصر، موضحا ان الخزب اتجه في التفكير إلى التصويت الإلكتروني أو ما يطلق عليه «التصويت المميكن»، مؤكدا أنها تجربة فريدة من نوعها، تضاف إلى رصيد الوفد في العمل الديمقراطي وفى العملية السياسية عموما.

وأضاف رئيس حزب الوفد: «من حق كل الوفديين أن يفخروا بهذه التجربة، التى ستضاف إلى رصيد حزبهم في الشارع السياسي».

انتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا من بين 141 مرشحًا

وشهد حزب الوفد، اليوم الجمعة، انتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا من بين 141 مرشحًا و5 أعضاء سكرتارية من بين 17 مرشحًا، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، وبدأت العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني الذي أقره الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.