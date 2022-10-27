رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض «ومضات» اليوم بمتحف محمود مختار

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة وهاد سمير بعنوان «ومضات»، في تمام الساعة 7 من مساء اليوم بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 6 نوفمبر 2022.

ويشارك في حضور الافتتاح كل من أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، وأحمد كمال مدير عام المعارض القومية والعالمية وشيرين الشامي مدير مركز محمود مختار الثقافي.

وهاد سمير

يشار إلى أنّ وهاد سمير فنانة تشكيلية حصلت على بكالوريوس كلية التربية النوعية شعبة تربية فنية جامعة القاهرة 1994، ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه قبل أن تكمل عامها الثامن والعشرين في مجال تصميم الحلى والموضة، وصياغة الحلى ومكملات الزي 2006.

واستطاعت أن تصبح من أبرز الفنانين فى مجال الديكور، فكانت بصماتها واضحة فى بيوت العديد من الشخصيات المرموقة وأيضًا في العديد من الأعمال الفنية مثل المسرحيات والأفلام والأغاني والإعلانات والفوازير، وحصلت على جوائز وشهادات تقدير.

عملت معيدة بكلية التربية النوعية قسم تربية فنية جامعة القاهرة 1994 - 1995،- مدرس مساعد باكاديمية الفن والتصميم المعهد العالى للفنون التطبيقية قسم الموضة تخصص مجوهرات وحلى بمدينة السادس من اكتوبر 2000 حتى الآن 2003، أستاذ مساعد بالمعهد العالى للفنون التطبيقية قسم الموضة - مدينة 6 أكتوبر، نظمت وشاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية، معرض «سيمفونيات» بمركز محمود مختار الثقافى في 2018.

حصلت على العددي من الجوائز داخل مصر وخارجها منها المركز الاول فى مسابقة الصناعات الصغيرة بكفر الشيخ ديسمبر 2010 ، وشهادة تقدير وميدالية من المجلس القومى للمرأة، المؤتمر الثامن 2008، درع وتكريم من محافظ محايل عسير في المهرجان الشتوي في السعودية 2013، وشهادات تقدير من مجلس الذهب العالمي 2001، و2002، و2004.