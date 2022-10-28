كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لعقد امتحان شهر أكتوبر للصف الأول والثاني الثانوي 2022، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس، إذ من المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، في لجان مراعية لكل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

امتحان شهر أكتوبر للصف الأول والثاني الثانوي 2022

حددت المديريات التعليمية في خطابها للإدارات التابعة، ضوابط امتحان شهر أكتوبر للصف الأول والثاني الثانوي 2022، مؤكدة أنه لا يسمح بدخول أي طالب بعد الطابور الصباحي والتوجه للفصل لبداية اليوم الدراسي، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكل التعليمات المحددة للامتحانات.

ووجهت إدارة مدرسة الثانوية العسكرية بنين «السعيدية» بمحافظة الجيزة تعليمات مهمة بشأن امتحان أكتوبر، وفقا للضوابط الكحددة، أهمها أنه سيتم أخد الغياب والحضور بداية من الحصة الأولى، على أن يبدأ الامتحان من الحصة الثالثة، وتوقيع الطالب بخط يده في كشف توقيعات الحضور والانصراف أثناء الامتحان، على أن يتم عرض الامتحان على شاشة الفصل، ويجيب الطالب في ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

غير مسموح باصطحاب الموبايل إلى المدرسة

شددت المدرسة، خلال تعليماتها للطلاب، على ضرورة إحضار ورقة فلوسكاب مكتوب عليها الاسم بالكامل والفصل والمادة، مؤكدة تخصيص معلمين للملاحظة على الطلاب أثناء فترة الامتحانات وسيتم تسليم ورق الإجابة لكنترول المدرسة وغير مسموح نهائيا باصطحاب الموبايل إلى المدرسة، والالتزام بالزي المدرسى وحسن الهندام، وغير مسموح بارتداء زي لا يليق مثل البنطلون المقطع والسلاسل والحظاظات وخلافه.

وأوضحت إدارة المدرسة، أن الكتابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، مشددة على عدم الخروج من الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد، لافته إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي بالجيزة

- يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

-يوم الإثنين 31 أكتوبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان الفيزياء.

- يوم الأربعاء 1 نوفمبر: امتحان الأحياء والتربية الوطنية.

-يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان الكيمياء.

-يوم الأحد 6 نوفمر: امتحان التاريخ.

-يوم الإثنين 7 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان الجغرافيا.

-يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان الرياضيات.

-يوم الخميس 10 نوفمبر: امتحان الفلسفة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي بالجيزة

- يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العلمية والأدبية.

- يوم الإثنين 31 أكتوبر: امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة العلمية والأدبية.

- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية والعلمية.

- يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الأدبية.

- يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان الأحياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 6 نوفمبر: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الإثنين 7 نوفمبر: امتحان الرياضيات للشعبة العلمية والأدبية.

- يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان تطبيقات الرياضة للشعبة العلمية وعلم النفس للشعبة الأدبية.

- يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الوطنية للشعبة العلمية والأدبية.