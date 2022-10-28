«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وشبورة وغيوم

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الساعات المقبلة سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة غدًا السبت بنسبة 30% إلى 40% على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس غائمًا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة الأحد بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية والوجه البحري، فضلًا عن شبورة مائية صباحصا على مختلف المناطق.

ومن الظواهر الجوية، حدوث شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط حالة الرايح على مدار الأيام المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة السبت 29 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 30 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الإثنين 31 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.