منسق حياة كريمة بالسنبلاوين: عيادات تخاطب وسمع وروماتيزم في قافلة طبية

قال محمد الحسيني، منسق حياة كريمة بالسنبلاوين، إن المؤسسة أطلقت قافلة طبية بمدينة السنبلاوين بالتعاون مع جامعة المنصورة طبقا لبروتوكول تعاون بين المؤسسة والمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن القافلة تعد الثالثة على مستوى الدقهلية تحت شعار «معاك من بدري»، وتضمَّنت عدة تخصصات طبية منها الرمد والتخاطب والسمع والأطفال والروماتيزم والتأهيل بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب المنصورة، بالإضافة لمشاركة فريق من أخصائي التربية الخاصة والصحة النفسية.

الكشف الطبي على 141 مواطنا

وأوضح «الحسيني» في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز» أن القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 141 مواطنا مع عقد ندوة توعوية لأسر الأطفال والتعريف بأنواع الإعاقات والمؤشرات والدلائل عليها، مع تقديم الدعم النفسي لـ30 أسرة من أسر ذوي الهمم وتقديم الهدايا للأطفال، لافتا إلى أن المبادرة حوَّلت 29 حالة لتلقي العلاج المجاني بمستشفيات جامعة المنصورة.

مشروعات حياة كريمة

وأشار محمد الحسيني إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على القوافل الطبية وخاصة في القرى التي تضمن مشروعات حياة كريمة، وحرص على الاستفادة بالخدمات الطبية المجانية المقدمة من خلال القوافل، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف بالقوافل الطبية المراكز والقرى الأكثر بعدا عن عواصم المحافظات والمستشفيات الكبرى.

خصائص القرى

وأكد منسق حياة كريمة بالسنبلاوين، أن المبادرة تدرس خصائص القرى المقدم لها الخدمات من حيث عدد السكان ومستوى التعليم وقدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجودة بتلك القرى.