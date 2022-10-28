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«حياة كريمة بالإسماعيلية» تكشف جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

كتب:

شريف سليمان
03:52 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
حياة كريمة

حياة كريمة

قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إنّ إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة «حياة كريمة»، للقرى المستفيدة، تأتي في إطار محاور المبادرة الرئيسية، حيث انتهجت المؤسسة نهجا واضحا منذ اليوم الأول للمبادرة بفعاليات «وصل الخير 1» و«وصل الخير 2»، و«وصل الخير 3»، وتوزع فيها أكثر من نصف مليون صندوق مواد غذائية على كل أهالي قرى الريف المصري.

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، مع الإعلامية نانسي نور: «هناك معاش حياة كريمة الذي نقدمه من خلال شبكة المتطوعين التي تم نسجها في مختلف أنحاء الجمهورية بالقرى والمراكز، إذ يعلم أفراد هذه الشبكة أهالي القرى المستحقين للمعاش».

دعم الطلاب الأولى بالرعاية

وتابع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن المبادرة انتهجت نهجا جديدا منذ بداية العام الدراسي الحالي، وهو سداد المصروفات الدراسية للطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، كما يتم تقديم الشنط المدرسية والمستلزمات الدراسية للطلاب غير القادرين والمستحقين، مشددًا على أن المؤسسة تتواجد في التوابع والقرى والعزب والنجوع والمراكز والمحافظات بالكامل، وكل ذلك يأتي في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

تكامل مؤسسات التحالف الوطني الأهلي التنموي 

وأكد منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن مؤسسات التحالف تتكامل مع بعضها للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة للقطاعات المستهدفة التي تستحق دعم الدولة، لافتًا إلى أن مؤسسة حياة كريمة تداخلت مع كل المحاور التي تمس المواطن عن طريق مشروعات البنية التحتية والأساسية وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي في كل القرى.

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بقلم شريف سليمان