فحص طبي بالمجان لـ 1274 من أبناء قرية أم الرضا بدمياط ضمن «حياة كريمة»

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1274 شخصًا ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في قرية أم الرضا، التابعة لمركز البطيخ، خلال الساعات الأخيرة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

عيادات متنقلة ضمن قافلة «حياة كريمة» دمياط

وأوضحت أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 25 مريضًا إلى المستشفيات و8 حالات للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء 314 تحليلا معمليا.

تدريب بمديرية الصحة في دمياط

وفي وقت سابق، أجرت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في محافظة دمياط، بقيادة الدكتور محمد الغباشي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للطب العلاجي، بقيادة الدكتور محمد فهيم، امتحان تقييمي لمساعدي الأخصائيين والأطباء المقيمين بتخصص طب الأطفال بقاعتي مستشفى الصدر والحميات.

ووجه الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة تكثيف المرور على المدارس، للتأكد من سلامة ووصول التغذية المدرسية للطلاب بحالة جيدة ومتابعتها في جميع مراحل تداولها وكذلك المرور اليومي على مصنع التغذية المدرسية ومخازن التغذية الرئيسية والفرعية.