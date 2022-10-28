أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق بعد قرار «المركزي» برفع الفائدة

يترقب المواطنون والتجار والعمال أسعار المنتجات المختلفة، ومنها أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل وأبرز أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر.

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت كما يلي، وفقا لما قاله أحمد الزيني.

أسعار الحديد والأسمنت

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 18100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي 18100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال اليوم نحو 17800 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17550 جنيها للطن.

سجل حديد الكومي نحو 17000 جنيه للطن.

سجل حديد الجيوشي الويم نحو 17800 جنيه للطن.

سجل حديد العشري اليوم نحو 17100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المعادي اليوم نحو 17000 جنيه.

سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 17200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الداخلية اليوم نحو 18100 جنيه.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 15750 جنيها.

سجل سعر حديد عطية اليوم نحو 17000 جنيه.

أسعار الأسمنت

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق كما يلي وفقا لما ذكره الزيني.

سجل سعر أسمنت المسلح اليوم نحو 1485 جنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1443 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1420 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت قنا اليوم نحو 1430 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1540 حنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت المخصوص اليوم نحو 1475 جنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم نحو 1430 جنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1480 جنيهًا في الطن.

سعر الأسمنت المخلوط بين 990 إلى 1030 جنيها.

وتراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.