أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27-10-2022 في مصر

رغم ارتفاع سعر صرف الدولار بعد قرارات لجنة السياسات في البنك المركزي، والتي تصب في إطار اتخاذ إجراءات إصلاحية لاستقرار الاقتصاد المصري، وسرعة تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ودعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا واضحا في الشركات العاملة بالسوق المصري، وفقًا للنشرة السعرية الصادرة عن شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الحديد والأسمنت

وبلغ سعر طن بيع حديد عز في الأسواق 18100 جنيه، في حين بلغ سعر البيع لحديد بشاي 18000 جنيه، وسعر بيع طن حديد العتال 17800 جنيه، واستقر سعر بيع طن حديد عطية عند 17000 جنيه، وسرحان 17000 جنيه.

واستقر سعر بيع طن حديد المراكبي 15750 جنيهًا، وطن حديد شركة المصريين 17550 جنيهًا للطن، وسجل سعر بيع طن الحديد في شركتي الكومي والمعادي عند 17000 جنيه للطن، أما سعر طن الحديد بشركة العشري فبلغ 17100 جنيه للطن، وفي شركة مصري ستيل 17200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفيما يخص أسعار الأسمنت اليوم، بلغ سعر الطن بشركة أسمنت المسلح 1125 جنيهًا، وفي شركة أسمنت نصر 1463 جنيهًا، وعن شركة أسمنت وادي النيل سجل اليوم 1460 جنيه للطن، فيما سجل اليوم بشركة المخصوص 1490 جنيهًا للطن، وسجل الطن في أسمنت حلوان 1520 جنيهًا للطن، والسويدي 1560 جنيها للطن، والمسلة 1450 جنيهًا، وفي شركة العسكري بني سويف 1450 جنيهًا، وشركة السهم 1450 جنيها للطن.