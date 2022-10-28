السيطرة على حريق في مطعم أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بإحدى المطاعم أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي، بمدينة شبين الكوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني يكشف تفاصيل الحريق

أكد مصدر أمني، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في مدخنة المطعم، موضحاً أنه تمت السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق بمطعم أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق، لمباشرة التحقيقات في الحريق.

حريق في طرمبة بنزين بالباجور

كانت قوات الحماية المدنية، قد تمكنت من السيطرة على حريق في «طرمبة» بنزين في إحدى قرى مركز الباجور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق، التي باشرت تحقيقاتها في الحال، وسألت شهود العيان والأهالي لمعرفة أسباب الحريق.