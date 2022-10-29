تشييع جثمان فتاة من ضحايا غرق 3 أشقاء وعامل بسوهاج

شيع المئات من أهالي قرية البلابيش وقرى مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، جثمان الفتاة التي غرقت، برفقة شقيقتها وشقيقها، وخطيبها.

وصرحت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بدفن فتاة بعد انتشالها من مياه نهر النيل بعد غرقها منذ 20 ساعة، مع شقيقتها وشقيقها، وخطيبها، وتم نقل جثة الفتاة إلى إلى مشرحة المستشفى.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز دار السلام يفيد بغرق 3 اشقاء وشخص آخر «خطيب أحدهما»، في نهر النيل دائرة بدائرة المركز.

إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مركز شرطة دار السلام والوحدة المحلية، إلى موقع الغرق على ضفاف نهر النيل، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.