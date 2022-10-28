اللجنة العامة المشرفة على انتخابات «عليا الوفد»: التصويت الإلكتروني تجربة فريدة

أعلنت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، بالتنسيق مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفى، النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

عرس ديمقراطي جديد

وشهد حزب الوفد، اليوم الجمعة، عُرسًا ديمقراطيًا جديدًا، بانتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا من بين 141 مرشحًا و5 أعضاء سكرتارية من بين 17 مرشحًا، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المستشار حافظ عباس، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الهيئة العليا في حزب الوفد، أن الانتخابات شهدت أجواءً من الالتزام من قبل المرشحين والناخبين، في تجربة فريدة حققت الشفافية التامة بممارسة تجربة التصويت الإلكتروني لأول مرة.

وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى النجاح الذي حققته تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وهو ما نال إعجاب الجميع، خاصة بعد إجراء الفرز الإلكتروني الذي استغرق 15 دقيقة بحضور جميع المرشحين، كما تم التحفظ على صناديق الاقتراع وتشميعها بالكامل وتسليمها في محضر رسمي لرئيس اللجنة المشرفة داخليًا الدكتور راغب مصطفى إسماعيل وتحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأشاد عباس بأداء اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور راغب مصطفى إسماعيل على جهودها في إعداد كل الترتيبات اللازمة لعملية الانتخابات، مؤكدًا أنها أدت دورها بشكل جيد يشهد له الجميع.