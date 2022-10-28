«إعداد القادة» ينظم زيارة لمتحف الحضارة للطلاب المشاركين في أسبوع الفرانكفونية

يختتم معهد إعداد القادة فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، ويأتى ذلك بعد نجاح مشاركة طلاب معهد إعداد القادة فى تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإثبات أنهم شباب على قدر كبير من تحمل المسؤولية، لذا استعانت وزارة التعليم العالي بطلاب المعهد في تنظيم فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية الذي نظمته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكوفونية، والذي أُقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستثمار في الشباب هو المشروع القومي الأهم

ومن جانبه، أشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بالمظهر الحضاري الذي قدموه خلال مشاركتهم في تنظيم الفعاليات الخاصة بوزارة التعليم العالي، ويأتي ذلك ⁦انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب والتأكيد أن الاستثمار في الشباب هو المشروع القومي الأهم، لذا وجب إدماجهم في العمل العام، والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمؤتمرات، فهم أمل ومستقبل مصر

الفعالية حضرها 23 وزيراً من الدول المختلفة

وجدير بالذكر أن الفعالية حضرها 23 وزيراً من الدول المختلفة وأعضاء المنظمة وبعض من رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة، وتضمَّنت الفعاليات عقد عدة ورش عمل في مجالات مختلفة.

وعلى صعيد آخر، نظم معهد إعداد القادة للطلاب المشاركين ضمن فعاليات الفوج جولة تثقيفية ترفيهية إلى شارع المعز، وخان الخليلي والإمام الحسين، كما نظم المعهد خلال اليوم الختامي للفوج زيارة إلى متحف الحضارة، واختتمت فعاليات الفوج بالتقاط الصور التذكارية وتسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين تقديرا لهم.