بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وقع الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون مشترك، مع الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى بناء الشخصية العلمية والإنسانية لقطاع عريض من الشباب، وذلك من خلال مشاركاتهم في كل الأنشطة والفعاليات المختلفة، تحقيقا لأهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع، وتحمل مسؤوليتها تجاه وطنها، إذ يسعى المعهد، إلى المشاركة في تنمية البيئة المحلية والقومية، من خلال برامج ودورات تدريبية وورش عمل متميزة، تستهدف شتى محاور التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الانساني والمعرفي والعلمي بين الشباب، بما يسهم في دعم ثقافة الارتباط وتعميق الانتماء والولاء وحب الوطن.

شهد توقيع البروتوكول من جانب المعهد، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل المعهد، حمدى أمين عام المعهد، مصطفى كامل الأمين المساعد، ومن جانب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدكتور طارق عبد الملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، دكتور محمد عبد الفتاح مدير رعاية الشباب، عبد الرحمن عمر مسئول التدريب بالجامعة.

تأصيل روح الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة

ونص البروتوكول، على وضع خطة متكاملة بين معهد إعداد القادة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الجامعة والمعهد لإعداد قيادات شبابية تسهم في بناء الدولة بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية، كما نص البروتوكول على زيادة قاعدة المشاركة الطلابية في كل الأنشطة، بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع الجامعي.

بجانب زيادة قاعدة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمع من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة، وتدعيم مفهوم العمل التطوعي للشباب، وإقامة مشروعات توعوية وتثقيفية وتدريبية للشباب لاكتشاف وتنمية المواهب في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات والفعاليات واللقاءات المختلفة، والمشاركة في إجراء البحوث والدراسات وإقامة الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بقضايا الشباب، وغيرها من البنود الأخرى.

هشام الديب: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة تضم ست برامج مميزة

وأشار الدكتور هشام الديب، أن الجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أنشئت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتتضمن 6 برامج جديدة، وهي برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، برنامج الميكاترونكس، برنامج الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات (IT)، برنامج الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية، برنامج تكنولوچيا البترول.

وأشاد الدكتور كريم همام، بسعي معهد إعداد القادة الدائم، لإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للمجتمع الجامعي، ووضع وتنفيذ الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية، والمساهمة في بناء شخصية الطلاب، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج المتميزة للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية، لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء التدريس، وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية، والاهتمام بالجهاز الاداري في الجامعات والمعاهد، حتى ينعكس ذلك بإيجابية على كل من الطالب والبيئة المحيطة به.

كما أكد مدير معهد إعداد القادة، أن من أهداف المعهد تجسيد القيم الإنسانية والأخلاقية، وتأصيل روح الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة .