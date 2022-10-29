مركز بحوث سخا: كفر الشيخ أنتجت 1.3 مليون طن أرز شعير في 2022

كشف الدكتور حاتم أبوعالية أستاذ التنمية الريفية الاقتصادية بمركز بحوث الزراعات بسخا، في محافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز الشعير والذي سوف ينتهي بعد ثلاثة أيام من الآن، حقق في كفر الشيخ حتى الآن إنتاجية تقدر بنحو مليون و350 ألف طن أرز شعير بواقع منزرع تخطى نحو 250 ألف فدان أرز شعير.

زراعة نوعين من الأرز الشعير

وأوضح «أبوعالية»، في تصريح لـ«الوطن»، أن محصول الأزر الشعير والذي يعد من المحاصيل الرئيسية ويتم زراعته بكثافة في فصل الصيف بحقول محافظة كفر الشيخ، وحقق إنتاجية هذا العام ما بين 4 أطنان للفدان الواحد من الأرز عريض الحبة، حتى 5 أطنان للأرز الشعير رفيع الحبة، وهي إنتاجية ممتازة للغاية لم تحدث منذ سنوات.

مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز

وأشار إلى أن المنزرع من مساحات الأرز الشعير على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الحالي 2022 بلغت نحو مليون و200 ألف فدان أرز منزرع بالأرز الشعير، يزرع من تلك المساحة في محافظة كفر الشيخ نحو 250 ألف فدان، بما يقارب ربع مساحة الجمهورية من المحصول، علاوة على أن ما ينتج من محصول الأرز على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 5 ملايين طن أرز شعير والذي يغطي نحو 75% من الاستهلاك المحلي للمواطنين.

يذكر أن سعر طن الأرز الشعير حالياً عريض الحبة سجل 9400 جنيه، والأرز رفيعع الحبة قد سجل 9000 آلاف جنيه.