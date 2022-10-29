مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: حضور بارز في الملتقى الدولي الأول للصناعة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أول مشروع للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بجانب تدشين عدد كبير من المشروعات، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

«السيد»: حضور بارز في الملتقى

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّ الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة سيشهد حضور عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات إقليمية ودولية.

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ حضور بارز من الغرف الصناعية العربية سيتواجد اليوم، ورجال أعمال ومستثمرين محليين ومجالس إدارات الغرف واتحاد الصناعات المصري.

إطلاق شركة ابدأ اليوم السبت

وتابع: «من أبرز الأحداث المرتقبة خلال الملتقى هو الإطلاق الرسمي لـ شركة ابدأ الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، بمساهمة مؤسسة حياة كريمة ما يحقق التمكين الاقتصادي للمواطنين بالريف المصري، ويضمن التمويل المستدام».

وأكد الخبير الاقتصادي، أنَّ توطين الصناعة يضمن للبلاد الاستغلال الأمثل للموارد وللثروة البشرية، خاصةً مع توفر القوى العاملة، الأمر الذي سيساهم بدوره في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيش الأفراد.

كما أشار إلى إمكانية توطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة إلى 3 محاور؛ المشروعات الكبرى ودعم الصناعات والبحث والتطوير والتدريب.

ونجحت المبادرة حتى الآن في تجميع المصنعين المتنافسين بالقطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية ذات أحجام كبيرة، مثل الأجهزة الكهربائية، على سبيل المثال.

عقد شراكات بالعديد من الصناعات الهامة

وتتضمن الصناعات التي تم عقد شراكات بها من خلال محور المشروعات الكبرى؛ الأجهزة الكهربائية المنزلية، وصناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات ووسائل النقل، وأجهزة الاتصالات والمحركات، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته.