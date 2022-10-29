عامل يصيب نجل عمه بارتجاج في المخ بسبب خلافات عائلية بسوهاج

مشاجرة عائلية نشبت بين أبناء عمومة بمركز طما بمحافظة سوهاج، دفعت أحدهما لإصابة الآخر بارتجاج في المخ، وتم نقله لمستشفى طما المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من مستشفي طما المركزي يفيد بوصول المدعو «عبدالعال س ع س»، 60 عامًا سائق، ويقيم دائرة المركز، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

الانتقال لسؤال المجني عليه

وبالانتقال لموقع المجني عليه، وسؤاله، تبين اتهامه لنجل عمه المدعو «محمد ح ع س»، سن 45 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية، وبمواجهة المشكو في حقه أفاد بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، علق علاء عمر، المحامي، على هذه الواقعة، وقال في تصريحات لـJالوطن»، إن عقوبة الضرب تصل إلى سجن عشر سنوات إذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة.